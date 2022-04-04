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Лондон блокировал созыв Совбеза ООН по требованию России

12:40
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Российская делегация запросила заседание в связи с событиями в Буче

Запрашиваемое российской делегацией заседание Совета Безопасности ООН не состоится из-за отказа Великобритании, которая председательствует в международной организации в настоящее время. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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По словам Захаровой, Лондон "в худших английских традициях" не дал согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в украинском населенном пункте Буча.

Представитель МИД подчеркнула в своем Telegram-канале, что Россия вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в Буче.

Ранее министерство обороны Украины распространило видеозаписи, снятые в городе Буча Киевской области, представив их как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Это было сделано в целях дискредитации российских военнослужащих. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что эти записи — фейк и провокация.

Россия потребовала созвать Совет Безопасности ООН из-за вопиющей провокации украинских радикалов в городе Буча. Российская делегация запрашивала проведение заседания Совбеза во второй половине дня понедельника, 4 апреля.

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