Кремль: фото и видео из Бучи доверять нельзя

Песков призвал международных лидеров прислушаться к аргументам России

Фотографиям и видео из украинского города Буча, где якобы произошла массовая гибель мирных жителей, верить нельзя.

Россия отвергает все обвинения в причастности к убийствам гражданских лиц, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Специалисты Минобороны России выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

"Фактология, календарная последовательность событий также не говорят в пользу достоверности этих утверждений. Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения", - подчеркнул спикер Кремля.

Более того, эта провокация должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Однако инициатива Москвы была заблокирована в Совбезе. Россия ждет, что международные лидеры прислушаются к аргументации Москвы и не будут спешить с "огульными обвинениями".

Ранее Минобороны Украины и местные СМИ распространили фото и видео из города Буча, где вдоль дороги лежат тела погибших. Минобороны России назвало публикацию "очередной провокацией". Многие пользователи Сети также заметили несостыковки в материалах. Так, например, около тел погибших на земле нет крови, а некоторые даже "шевелили руками".

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