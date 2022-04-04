Бочкарев: Завершены основные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в Текстильщиках

Площадь стадиона увеличилась в пять раз

Завершились основные строительные работы по реконструкции стадиона "Москвич" в столичном районе Текстильщики.

Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Инфраструктура обновленного стадиона позволит проводить матчи с участием профессиональных футбольных команд.

В рамках реконструкции площадь стадиона увеличилась в пять раз - до 9,7 тысячи квадратных метров. Стадион сможет вместить до 4,2 тысячи человек. В подтрибунном пространстве разместили помещения для спортсменов, тренеров и судей, а также стрелковую галерею.Также на территории стадиона появились парковка для автомобилей и автобусов, а также пресс-центр для журналистов.

"Стадион является частью исторического спортивного кластера, сформированного еще в 60-х годах прошлого века. Сохранение такого объекта и одновременно его преобразование в новое, современное и технологичное пространство было важной и непростой задачей", - омтетил Бочкарев.

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