Кремль оценил желание Польши разместить ядерное оружие

Это приведет к росту напряженности в Европе

Возможное размещение ядерного оружия США в Польше еще больше усилит напряженность в Европе, убежден Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал предложение польского вице-премьера Ярослава Качиньского.

"В целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская. И предлагаемые действия могут лишь привести к дальнейшему росту напряженности на континенте", - цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

Ярослав Качиньский накануне заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие. Также польский вице-премьер предложил существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе, с пунктом командования в Польше.

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