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Песков посоветовал Кадырову не устраивать соревнования в патриотизме

13:17
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Сейчас все должны быть объединены вокруг России, заявил представитель Кремля

Соревнования по поводу того, кто в большей степени является патриотом, вряд ли нужны. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Ранее представитель Кремля предложил не считать "врагами государства" уехавших из России после начала спецоперации по защите республик Донбасса. В частности, телеведущего Ивана Урганта Песков назвал большим патриотом. При этом Ургант покинул страну, хотя и заявил, что уехал в отпуск и собирается вернуться.

В ответ на это Рамзан Кадыров заявил, что не знал, что "чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало".

Комментируя это высказывание Кадырова, Песков выразил мнение, что патриотизм — это любовь к родине и готовность идти на жертвы, когда это требуется.

Пресс-секретарь главы государства призвал не соревноваться в патриотизме — особенно сейчас, "когда мы все должны быть объединены вокруг нашей страны и нашего президента", сообщает РБК.

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