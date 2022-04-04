Покинувшая Россию Литвинова показала фото из больничной палаты

О причинах обращения к врачам не сообщается

Уехавшая из России Рената Литвинова попала в больницу. Фото из палаты актриса опубликовала в своем телеграм-канале.

Литвинова лежит на каталке, на ней - зеленая больничная накидка. В руке актриса держит кружку с кофе. Литвинова, запечатленная, к слову, без макияжа, выглядит несколько потерянной.

"Сегодня. В окне - солнце", - подписала снимок Литвинова.

О причинах обращения к врачам она не сообщила.

В комментариях к записи поклонники актрисы стали интересоваться ее здоровьем и желать скорейшего выздоровления. Кто-то из почитателей таланта Литвиновой предположил, что раз она пьет кофе, значит, у нее все в порядке.

В конце февраля стало известно, что Рената Литвинова и певица Земфира, которых связывают дружеские отношения, уехали из России в Париж.

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