Покинувшая Россию Литвинова показала фото из больничной палаты

О причинах обращения к врачам не сообщается
Уехавшая из России Рената Литвинова попала в больницу. Фото из палаты актриса опубликовала в своем телеграм-канале.
Литвинова лежит на каталке, на ней - зеленая больничная накидка. В руке актриса держит кружку с кофе. Литвинова, запечатленная, к слову, без макияжа, выглядит несколько потерянной.
"Сегодня. В окне - солнце", - подписала снимок Литвинова.
О причинах обращения к врачам она не сообщила.
В комментариях к записи поклонники актрисы стали интересоваться ее здоровьем и желать скорейшего выздоровления. Кто-то из почитателей таланта Литвиновой предположил, что раз она пьет кофе, значит, у нее все в порядке.
В конце февраля стало известно, что Рената Литвинова и певица Земфира, которых связывают дружеские отношения, уехали из России в Париж.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"