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Кремль назвал цель поправок о наказании за исполнение санкций

13:38
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Документ подготовлен к рассмотрению в парламенте

Поправки в законодательство об установлении уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России направлены на защиту бизнеса. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Как заявил представитель Кремля, в условиях санкционного давления "какой-то бизнес рвет, какой-то бизнес, который под санкциями, он наоборот не рвет, он будет поддерживать, потому что это в интересах тех, кто попал под санкции".

Поэтому допустить применение в России "рестрикций, которые называются санкции, с законностью которых мы категорически не согласны", нельзя, подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента отказался комментировать ход работы над законопроектом, предложив дождаться его текста и конкретных формулировок, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Верховный суд России поддержал предложения парламентариев об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России. Один из авторов поправок, сенатор Андрей Клишас рассказал, что 4 апреля законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

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