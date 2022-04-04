Норвегия возобновила выдачу виз гражданам России

Пока выдают только нетуристические визы

Визовые центры Норвегии в России с понедельника, 4 апреля, возобновили прием документов на оформление всех виз, за исключением туристических. Эту информацию подтвердило норвежское посольство в России.

В дипмиссии уточнили, что в ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Петербурге, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

В этих центрах россиянам можно подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также шенгенских виз для посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях, обучения, а также официальных визитов.

По техническим причинам и в силу ограниченности ресурсов пока прием заявлений на получение виз для туристических поездок возобновлен не будет. Посольство Норвегии рассчитывает, что подача заявлений на оформление туристических виз возобновится с мая 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее предложил лишить россиян шенгенских виз за исключением гуманитарных. По его мнению, простые россияне тоже должны быть подвергнуты жестким санкциям. Шенген смогут получить только те, кто захочет навсегда покинуть страну.

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