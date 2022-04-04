Девять сотрудников колонии получили сроки за избиение заключенного

Они получили от трех до 3,5 лет лишения свободы

Девять бывших сотрудников ярославской исправительной колонии №1 получили реальные сроки. По решению Заволжского районного суда Ярославля они проведут в колонии общего режима от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев за избиение бывшего заключенного Абубакара Цагалаева.

"Суд признал виновными Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова. Они получили сроки от 3 лет до 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима", - сообщили в суде.

Видеозапись избиения двух заключенных сотрудниками колонии ИК-1 в 2016 году опубликовала 23 февраля 2021 года "Новая газета". Пострадавшие - гражданин Грузии Важа Бочоришвили и Абубакар Цагалаев. После публикации видео было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

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