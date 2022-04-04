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Угроза взрыва возникла при пожаре на складе в Биробиджане

13:57
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Горят шесть тысяч квадратных метров

Крупный пожар вспыхнул в здании предприятия деревообработки в   Биробиджане - столице   Еврейской автономной области.

сигнал о возгорании по адресу улица Карла Маркса, 29 в 17:12 по местному времени. На данный момент огнем объяты шесть тысяч квадратных метров. Существует угроза взрыва.

"Есть угроза разрыва газовых баллонов, которые, по предварительной информации, находятся внутри здания", - сообщили в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, передает "Интерфакс".

Прокуратура ЕАО начала проверку. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

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