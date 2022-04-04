Голландского военного репортера экстрадировали с Украины

Киев заподозрил его в разглашении гстайны

Сотрудничающий с изданием Nederlands Dagblad голландский военный журналист Роберт Дулмерс сообщил в Twitter о высылке с территории Украины.

По его словам, Киев счел его работу разглашением государственной тайны.

"Меня экстрадировали с Украины за то, что я выполнял свою работу, и объявили персоной нон-грата на 10 лет", - написал он.

Как уточнил репортер, на членство в Евросоюзе Украине сможет рассчитывать только тогда, когда начнет исполнять основные принципы свободы прессы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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