ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голландского военного репортера экстрадировали с Украины

13:51
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Киев заподозрил его в разглашении гстайны

Сотрудничающий с изданием Nederlands Dagblad голландский военный журналист Роберт Дулмерс сообщил в Twitter о высылке с территории Украины.

Журналисты "ТВ Центра" помогли женщинам с детьми эвакуироваться из Мариуполя
Журналисты международных СМИ попали под обстрел в Мариуполе

По его словам, Киев счел его работу разглашением государственной тайны.

"Меня экстрадировали с Украины за то, что я выполнял свою работу, и объявили персоной нон-грата на 10 лет", - написал он.

Как уточнил репортер, на членство в Евросоюзе Украине сможет рассчитывать только тогда, когда начнет исполнять основные принципы свободы прессы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Блокпост на Украине
Блокпост на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.