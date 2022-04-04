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Путин назвал русский и сербский народы братскими

14:06
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Президент России поздравил Александра Вучича с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Вучичу по случаю победы на президентских выборах в Сербии, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
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В частности, Путин указал на то, что курс Вучича по проведению независимой внешней политики нашел широкую поддержку среди сербских граждан.

Российский лидер также выразил надежду на то, что деятельность Вучича во главе государства и впредь будет способствовать упрочению стратегического партнерства между Москвой и Белградом.

"Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии", - заключил Путин.

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