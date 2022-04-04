Сбербанк предупредил о мошенничестве с письмами

Поступают послания от поддельной службы приставов

Как сообщил в понедельник Сбербанк, мошенники начали рассылать письма от имени Федеральной службы судебных приставов.

"В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", - приводит сообщение банка РИА "Новости".

Там добавили, что в послании копируются шрифт, дизайн и логотипы ведомства. Жертве угрожают внесением в "федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а также блокировкой счетов и карт. Чтобы этого избежать, надо "перейти по ссылке, указать данные своей карты и погасить задолженность".

Как напомнили в Сбербанке, поступающую якобы от государственных органов информацию в обязательном порядке следует перепроверять по официальным контактам.

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