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Молдавия пожаловалась на сложности с заменой российского газа

14:20
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Об этом рассказала президент государства

Молдавия продолжает закупать российский газ — это самый важный аспект в отношениях с Российской Федерацией. С таким заявлением в понедельник, 4 апреля, выступила президент Молдавии Майя Санду.
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Как пояснила глава государства, у Кишинева всего один поставщик газа, поэтому ситуация очень сложная. Страна продолжает получать газ из России и ежедневно выплачивает за него 3-4 млн долларов.

При этом Санду подчеркнула, что молдавские банки соблюдают введенные ограничения в том, что касается блокирования SWIFT. Кроме того, "молдавского экспорта в Россию почти нет".

Поскольку на Россию, Украину и Беларусь приходилось 15% импорта и 26% экспорта Молдавии, государству пришлось переориентировать торговые и логистические цепочки. Это создает дополнительные сложности и приводит к росту цен на определенные виды товаров, цитирует Санду "Интерфакс".

Россия с 1 апреля перевела расчета за газ с недружественными государствами на рубли. Власти Евросоюза объявили, что разработали схему сокращения энергозависимости от России. При этом Брюссель признал, что в случае полного прекращения российских поставок газа Евросоюзу потребуются "крайние меры".

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