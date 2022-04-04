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Маск сообщил о принадлежащих ему акциях Twitter

14:15
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Котировки взлетели на 25%

Как сообщается в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам США, американский предприниматель Илон Маск раскрыл сведения о владении акциями соцсети Twitter.

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Оказалось, что ему принадлежит 9,2% (73,5 миллиона акций). СМИ пишут, что, вероятно, Маск является крупнейшим держателем акций Twitter.

После появления этих сообщений на премаркете цена акций компании показала рост на 25%.

Twitter - американская соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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