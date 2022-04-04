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Байдена предупредили о последствиях оскорблений в адрес Путина

14:30
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Америка уже платит цену

Джо Байден позволил себе скатиться до самых отвратительных оскорблений в адрес Владимира Путина - лидера ядерной державы, с которой у Америки никогда не было прямого конфликта. Оправдания Белого Дома – что, якобы, президент США совсем не это имел в виду – выглядят нелепо на фоне традиций американской политики, пишет аналитик Патрик Бьюкенен в журнале The American Conservative.

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"В 2014 году США помогли финансировать революцию на Майдане, в результате которой был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. Сенатор Джон Маккейн и Виктория Нуланд из госдепартамента были замечены на площади подбадривающими повстанцев", — напомнил Бьюкенен. И при этом, отмечает аналитик, Байден характеризует задачу Америки в мире как лидерство в глобальной борьбе между демократией и автократией.

Американский лидер во время визита в Польшу заявил, что Путин "не может оставаться на своем посту". Бьюкенен подчеркивает, что такая риторика непозволительна в нынешней напряженной обстановке, американский президент разрушает последние дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, Вашингтон уже платит свою цену: защищенные линии связи в российском правительстве отключены, Пентагон не может дозвониться ни до главы Минобороны, ни до Генштаба.

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