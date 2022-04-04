"Колумбайн" внесли в реестр террористов и экстремистов

Деятельность движения запрещена в России
Запрещенное в России движение "Колумбайн" внесено в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом ТАСС сообщили в Росфинмониторинге.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Колумбайн (международное молодежное движение "Колумбайн")", - указано в сообщении.
Ранее Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим. Оно занимается пропагандой идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространяет заведомо ложную информацию о подготовке террористических актов в российских школах.
Название движения произошло от американской школы "Колумбайн" в штате Колорадо, где в апреле 1999 года двое вооруженных подростков напали на учащихся и учителей. Погибли 13 человек, 22 получили ранения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"