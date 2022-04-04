"Колумбайн" внесли в реестр террористов и экстремистов

Деятельность движения запрещена в России

Запрещенное в России движение "Колумбайн" внесено в реестр террористических и экстремистских организаций. Об этом ТАСС сообщили в Росфинмониторинге.

"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Колумбайн (международное молодежное движение "Колумбайн")", - указано в сообщении.

Ранее Верховный суд России признал движение "Колумбайн" террористическим. Оно занимается пропагандой идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, распространяет заведомо ложную информацию о подготовке террористических актов в российских школах.

Название движения произошло от американской школы "Колумбайн" в штате Колорадо, где в апреле 1999 года двое вооруженных подростков напали на учащихся и учителей. Погибли 13 человек, 22 получили ранения.

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