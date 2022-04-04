Глава Крыма предложил очистить Россию от "чужих смыслов"

Начать следует с языка

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что внутри России необходимо полное очищение от "чужих смыслов".

"Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно", - указал Аксенов.

По его словам, западный мир уже не стесняется показывать свою "пещерную русофобию". На это необходимо ответить единством всех русских людей во всем мире.

Как добавил глава Крыма, за Россией остаются огромные интеллектуальные ресурсы, а русофобия должна стать убыточной.

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