Путину доложили о мерах по обеспечению устойчивости ОПК

Президент провел встречу с Юрием Борисовым

Состояние оборонно-промышленного комплекса и поддержку системообразующих отраслей в условиях санкций обсудили в понедельник Владимир Путин и заместитель главы правительства Юрий Борисов. Встреча прошла в Ново-Огарёве.

Борисов доложил президенту о мерах по обеспечению устойчивости ОПК. В прошлом году госзаказ выполнен на 98 процентов. В этом по некоторым показателям идёт с опережением графика. Правительство работает над ускорением темпов и объёмов импортозамещения, сообщает "ТВ Центр".

Важной темой встречи стала подготовка новой программы развития вооружений. Она будет сформирована и представлена на утверждение главы государства к середине 2023 года. Большое внимание уделят разработке качественного новых видов военной техники. В том числе - кинетического оружия, оружия направленной энергии, роботизированных комплексов и систем управления с применением искусственного интеллекта.

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