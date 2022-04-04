Более 2 млн рублей выплатят семьям погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Авария произошла 4 апреля

Родственники каждого погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом в Московской области получат по 2,025 млн рублей. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе главы региона.

Все пассажиры компании "Мострансавто" застрахованы, поэтому семьи погибших, а также пострадавшие получат страховые выплаты в соответствии с законом об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.

В пресс-службе губернатора Подмосковья также рассказали, что водитель автобуса работает в "Мострансавто" с 2001 года, за это время не произошло ни одного ДТП по его вине. Предрейсовый медосмотр 4 апреля водитель прошел.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, сообщает АГН "Москва".

Авария произошла 4 апреля на 104-м километре трассы М-4. Автобус, следовавший маршрутом № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на расположенную под ней дорогу. В результате два человека погибли, 18 человек получили травмы и ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двоих человек (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России).

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