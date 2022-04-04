Направлены они против недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств".

Уточняется, что документ необходим для ответа на недружественные действия Европейского союза.

В частности, Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз. Речь идет при этом в том числе о Норвегии, Швейцарии, Исландии и Дании.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручено ввести персональные ограничения на въезд в Россию для тех, кто совершает против страны недружественные действия.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"