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Путин подписал указ об ответных мерах визового характера

14:45
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Направлены они против недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств".

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Уточняется, что документ необходим для ответа на недружественные действия Европейского союза.

В частности, Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз. Речь идет при этом в том числе о Норвегии, Швейцарии, Исландии и Дании.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручено ввести персональные ограничения на въезд в Россию для тех, кто совершает против страны недружественные действия.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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