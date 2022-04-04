Путину доложили о нетрадиционном российском оружии

Новая госпрограмма вооружения будет сформирована к середине 2023 года

Россия займется созданием качественно нового, нетрадиционного оружия. Это станет целью российской госпрограммы вооружения, сообщил президенту Владимиру Путину вице-премьер Юрий Борисов.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", - приводит слова Борисова пресс-служба Кремля.

Вице-премьер доложил Путину, что новая госпрограмма вооружения будет сформирована и представлена президенту в середине 2023 года. Борисов также сообщил, что для обеспечения устойчивости ОПК правительство увеличило авансовые платежи при закупках электронной компонентной базы до 100%.

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