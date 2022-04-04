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Экс-кандидата в губернаторы Приморья задержали по подозрению в мошенничестве

15:07
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Решается вопрос о мере пресечения

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении учредителя ООО СК СЗ "Аврора-Строй", бывшего кандидата в главы региона Андрея Ищенко. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Ищенко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Следователи полагают, что Ищенко, зная о спросе на долевое участие в строительстве жилых домов, при осуществлении строительства многоквартирного дома во Владивостоке похитил более 105 млн рублей у 187 дольщиков.

Ищенко задержан, решается вопрос о мере пресечения, сообщается на официальном сайте СУ СКР по Приморскому краю.

Андрей Ищенко в 2016 году получил мандат депутата Законодательного собрания Приморья. В 2018 году принимал участие в выборах главы региона и занял второе место с 24,63 % голосов. Его соперник Андрей Тарасенко одержал победу с 46,56 % голосов.

Во втором туре объявил голодовку из-за несогласия с итогами выборов, согласно которым Ищенко уступил сопернику 1,5%. ЦИК аннулировал результаты. Ищенко обратился в суд, однако Верховный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении исковых требований. КПРФ не выдвинула Ищенко для участия в повторных выборах, заявив, что он выиграл выборы губернатора, но победа была украдена. Зарегистрироваться самовыдвиженцев на повторных выборах Ищенко не удалось.

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