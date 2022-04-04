Польша потребовала убрать русскую культуру из европейского общества

В Варшаве считают, что сейчас не время для Чехова или Пушкина

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства Европы. Сейчас не время для русского балета, для Чехова или Пушкина, заявил министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский.

"Из общественного пространства культура российская должна исчезнуть. Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума", - высказался Глиньский на полях заседания Совета ЕС по вопросам культуры и спорта в Люксембурге.

В самой Польше массово отменяются связанные с Россией культурные мероприятия, фестивали и постановки российских авторов. В российском МИД уже заявили, что Варшава занимается разрушением отношений с Москвой. А зампред Совбеза России назвал курс, которого придерживается Польше на протяжении последних десяти лет, политической имбецильностью, передает РИА Новости.

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