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Врач предупредила об опасности переизбытка витамина С

15:24
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Для профилактики простуды этот элемент бесполезен

Врач-педиатр Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Анна Слатецкая отметила в разговоре с журналистами, что витамин C бесполезен для профилактики простуды.

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"Переизбыток витамина C чреват образованием камней в почках. Некоторые исследования показывают, что постоянный прием 1 г аскорбиновой кислоты увеличивает риск развития мочекаменной болезни на 40-50%", - приводит слова специалиста ТАСС.

Также Слатецкая отметила, что возможны аллергические реакции, боли в животе.

У взрослых средняя норма физиологической потребности составляет 90 мг в день.

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