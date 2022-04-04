Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин

Российское правительство с 9 апреля снимает ограничения на авиасообщение с 52 государствами, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что ограничения действовали в отношении как регулярных, так и чартерных авиарейсов. Отмены этих мер с нетерпением ожидали представители авиаотрасли и россияне, заявил премьер.

В оперштабе по предупреждению распространения COVID-19 уточнили, что больше не действуют ограничения на авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивскими островами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшельскими островами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Мишустин подчеркнул, что при открытии полетов в эти государства российские власти продолжат поддерживать внутренний туризм, сообщает "Интерфакс".

Весной многие россияне планируют летний отпуск. Однако сейчас авиасообщение со многими странами прервано, да и россиянам будут рады не везде. Эксперты рассказали, где можно отдохнуть россиянам с учетом этих обстоятельств.

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