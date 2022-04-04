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"Аэрофлот" объявил распродажу билетов по России

15:25
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Скидки 30-35% будут доступны с 4 по 12 апреля

"Аэрофлот" с 4 по 12 апреля проведет распродажу авиабилетов по российским направлениям. Размер скидки составит 30-35%.
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Предложение действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России.

Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

В случае снятия ограничений на полеты в южные города России в период проведения акции "Аэрофлот" будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по этим маршрутам.

11 аэропортов юга и центра России, в том числе курортов Анапа и Геленджик, закрыты из-за спецоперации на Украине. Сейчас запрет на полеты продлен до 7 апреля.

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