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Ефимов сообщил о запуске сервиса по автоматическому подбору мер поддержки

15:34
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Среди них - отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости

Как сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, в условиях противодействия санкциям столичный Центр поддержки экономики запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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"Среди них - отсрочка и снижение ставок по аренде, поддержка занятости, налоговые льготы, субсидии и гранты, отраслевое регулирование, льготное кредитование, административные послабления", - уточнил заместитель градоначальника.

Для получения информации о мерах поддержки нужно из выпадающего списка выбрать сферу своей деятельности, а также размер бизнеса, направления поддержки. Система покажет все доступные для конкретного предприятия меры с подробным описанием.

Совместно с Ассоциацией менеджеров два раза в неделю на площадке сайта проводятся круглые столы с предпринимателями, рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. Среди уже обсуждавшихся с бизнесом вопросов значатся импортозамещение, логистика, закупки, работа ИТ-отрасли.

Центр поддержки экономики Москвы был создан весной 2020 года в период пандемии. За время работы получено свыше 14 тысяч обращений.

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