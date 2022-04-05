Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Ракам лучше залечь на дно, а у Дев может быть травмоопасный день

Овны

Вам придется с кем-то расстаться, ведь эти отношения покрылись льдом и больше не актуальны. Перестаньте искать одобрение извне, лучший друг и собеседник для вас – вы сами.

Тельцы

Ваш знак является участником конфликта, развернувшегося сегодня на звездной карте. Держитесь подальше от начальства, преподавателей, чиновников и других представителей власти.

Близнецы

Покупки, особенно касающиеся медицины и красоты, сегодня под запретом: вы только зря потратите деньги. Также звезды советуют не принимать решений, касающихся учебы.

Раки

Вам лучше залечь на дно и ничего не предпринимать 2 дня, пока Луна не перейдет в ваш знак. Сегодня и завтра занимайтесь рутинными делами, не привлекая к себе внимания.

Львы

Сегодня повышен риск разводов и расставаний среди представителей вашего знака, поэтому будьте осторожны. Держите под контролем личную жизнь и не давайте волю эмоциям: они сейчас только мешают.

Девы

Травмоопасный и нервный день, который требует от вас осторожности и хладнокровия. Поставьте во главу угла здоровье, а со всем остальным можно будет разобраться попозже.

Весы

Звезды советуют сегодня отменить занятия спортом и активные развлечения, поездки на велосипеде. Творческим представителям знака стоит отдохнуть и полностью переключиться на более земные дела.

Скорпионы

Мужская часть вашей семьи сегодня требует особенно бережного отношения к себе. Если же мужчина – вы, постарайтесь не капризничать и не срываться на своих домочадцах.

Стрельцы

Сегодня высока вероятность сбоев в работе оргтехники, интернета и привычных каналов связи. Сузится круг возможностей, но не факт, что надолго – не торопитесь расстраиваться.

Козероги

У вас могут резко закончиться деньги или на какое-то время исчезнет возможность делать переводы. Поэтому важные платежи лучше перенести на следующую неделю.

Водолеи

Марс и Сатурн сошлись в вашем знаке: это очень похоже на форс-мажор или ступор. Не пытайтесь прямо сегодня решить, куда двигаться дальше: дайте ситуации раскрыться.

Рыбы

Попробуйте поработать с темами, которые вы хотите отпустить из своей жизни. Сегодня есть реальная возможность перевернуть страницу, оставив все плохое в прошлом.

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