Шесть человек пропали после аварии судна в Самаре

Всего на борту было 11 пассажиров

Судно на воздушной подушке перевернулось на Волге в Самарской области. На борту находились 11 пассажиров, судьба шестерых неизвестна.

"Около 15:00 в районе населенного пункта Рождествено около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке. На его борту находились 11 человек, проходящим мимо судном пятеро были спасены, судьба шести человек неизвестна", - сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС.

Пропавших пассажиров ищут водолазы. Устанавливается причина аварии. Катастрофа произошла в то время, когда судно следовало из Самары в Рождествено.

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