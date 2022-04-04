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Дочь Риты Дакоты заразилась лихорадкой денге

15:47
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

У четырехлетней девочки держится высокая температура

Дочь певицы Риты Дакоты заболела лихорадкой денге. У четырехлетней девочки держится высокая температура.

"Ребят, пропала по уважительной причине. У меня Мия заболела. И, похоже, тоже денге... Температура 39", - рассказала артистка в соцсети.

Дакота и ее дочь живут на Бали. Сама певица уже успела переболеть денге. В начале марта ее экстренно госпитализировали.

Рита Дакота и Влад Соколовский были женаты с 2015 по 2018 год. 23 октября 2017 года они стали родителями - на свет появилась их дочь Мия.

Певица рассталась с мужем после того, как узнала о его многочисленных изменах. Несмотря на это, музыканты сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают дочь.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на трудности с дочерью. Певица поделилась с подписчиками переживаниями насчет воспитания дочери. Девушка сообщила, что Мия категорически отказывается ходить в детский сад. Из-за нежелания дочери заниматься в одной группе с другими детьми малышку пришлось отдать на индивидуальные занятия.

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