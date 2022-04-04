ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Урок цифры" по быстрой разработке приложений проведут для школьников

15:54
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Мероприятие пройдет с 11 по 30 апреля

Организаторы объявили о проведении "Урока цифры" по теме "Быстрая разработка приложений". Мероприятие пройдет с 11 по 30 апреля.

В ходе мероприятия дети познакомятся с инструментами и возможностями быстрой и качественной разработки прикладных программных продуктов.

Сначала эксперты расскажут об особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средств, а затем участники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере.

Получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте проекта урокцифры.рф. 5 апреля в 10:00 и 14:00 по московскому времени на сайте пройдет вебинар для педагогов по данной теме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.