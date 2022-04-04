"Урок цифры" по быстрой разработке приложений проведут для школьников

Мероприятие пройдет с 11 по 30 апреля

Организаторы объявили о проведении "Урока цифры" по теме "Быстрая разработка приложений". Мероприятие пройдет с 11 по 30 апреля.

В ходе мероприятия дети познакомятся с инструментами и возможностями быстрой и качественной разработки прикладных программных продуктов.

Сначала эксперты расскажут об особенностях и методах разработки программ с использованием специализированных средств, а затем участники смогут закрепить знания на интерактивном тренажере.

Получить подробную информацию о мероприятии можно на сайте проекта урокцифры.рф. 5 апреля в 10:00 и 14:00 по московскому времени на сайте пройдет вебинар для педагогов по данной теме.

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