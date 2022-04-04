Кабмин упростил назначение пенсии по инвалидности

Выплаты будут назначать в беззаявительном порядке

Пенсия по инвалидности в России будет назначаться автоматически. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснил председатель правительства, для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений — выплаты будут назначаться автоматически.

Выплата соответствующей пенсии начнется сразу же после оформления инвалидности, цитирует Мишустина ТАСС.

Ранее сообщалось, что временный упрощенный порядок подтверждения инвалидности продлен в России до 1 июля 2022 года. Данный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.

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