Зеленский: Украина будет продолжать переговоры с Россией

В Киеве хотят "обрести мир"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов, заинтересован ли Киев в дипломатическом урегулировании разногласий с Россией.

"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия", - сказал украинский лидер.

Ранее Минобороны Украины и местные СМИ распространили фото и видео из города Буча, где вдоль дороги лежат тела погибших. Россия официально отвергает все обвинения в причастности к убийствам гражданских лиц.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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