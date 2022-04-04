В фото и видео из Бучи нашли несостыковки

Материалы проверит Главное управление Следственного комитета России

Россия после отказа Великобритании повторно потребует созыва заседания Совета Безопасности ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в городе Буча. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Изучением обстоятельств вопиющего инцидента, в результате которого якобы жестоко убиты мирные жители, займётся Главное управление Следственного комитета. При этом Западу традиционно не нужно доказательств - нашу страну на основании голословных утверждений и откровенных фальсификаций уже назначили виновной.

На этих кадрах - то, что западная пресса мгновенно назовет варварством, геноцидом мирного населения Бучи и украинской Сребреницей. Для масштабности звучания. Колонна ВСУ входит в город, который наши войска оставили для перегруппировки. Вдоль дороги - тела, расположенные так, чтоб гарантированно попадали в кадр. Лежат практически в шахматном порядке. Это мирные жители, с которыми зверски расправились россияне, уверяют авторы провокации. Все, фейк готов, эффект шока достигнут. Но если просмотреть видео еще раз, то на 12-й секунде тело справа вдруг задвигало рукой. А на 30-й секунде в зеркале заднего вида - убитый вдруг оживет. И даже примет сидячее положение. Этими мистификациями уже занимается Следственный комитет России.

"По имеющимся сведениям, Министерство обороны Украины с целью дискредитации российских военнослужащих распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в городе Буче как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, все опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер", - заявила представитель СК России Светлана Петренко.

В рьяном желании демонизировать Россию украинские националисты и им сочувствующие запутались в элементарном: количестве якобы убитых. Иностранные журналисты, которым раздали кадры из Бучи, насчитали около 20 тел на улице. Генпрокурор Украины заявляет о том, что обнаружено 410 погибших. Мэр Бучи теперь говорит о 280 жертвах. Хотя буквально несколько дней назад тот самый Анатолий Федорук радовался тому, что российские подразделения покидают вверенный ему город. Так ликовал, что забыл о сотнях убитых на улицах? И ни слова о якобы зверствах, учиненных армией России?

"Сегодня радостный день. 31 марта войдет в историю как день победы над российскими орками", - заявил мэр Бучи Анатолий Федорук.

В Минобороны России заявили, что наши войска полностью покинули город 30 марта. И за время нахождения Бучи под их контролем ни один мирный житель не пострадал.

"Все время, пока город находился под контролем российских ВС, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта", - заявили в Минобороны.

Это видео датировано 1 апреля. То есть когда россиян в Буче уже не было. По улицам ходят украинские военные. А сами жители в чатах обсуждают пропажу домашних животных, пытаются достать лекарства. Ни о каких погибших речи среди местных не идет. На видео тоже никаких гор тел нет и в помине. Вечером 1 апреля непонятно зачем объявляется комендантский час и отменяется только 4. Зачем разгонять жителей по домам в пустом и необстреливаемом городе. Чтобы не мешали готовить провокации? То, что в Буче было тихо и спокойно, подтверждает и это видео. Его снимали сами же украинские военные 1 апреля. Демонстрируют, как проводят зачистку, растаскивают поврежденную технику. Она на улицах есть, а вот убитых все нет.

Они появятся только 3 числа. А в украинском сегменте интернета появятся призывы срочно удалять снятое накануне и выложенное чистое видео. В офисе президента Украины оказались очень недовольны тем, что оно попало в Сеть. В версии кадров для иностранных изданий сейчас старательно замазывают белые повязки на руках погибших. И вот зачем. Подразделения киевской теробороны зашли в Бучу 2 апреля. Они и не скрывали - для зачистки всех, кого посчитают врагами.

Синие повязки - отличительный знак ВСУ. То есть огонь радикалы могли открывать по каждому, у кого таких знаков не было. Личности этих националистов уже известны. Один из них - Сергей Коротких, известный под кличкой Боцман или Малюта. А мирное население нередко использовало как раз-таки белые повязки, чтобы обезопасить себя, показать, что они не намерены ни с кем воевать. Но нацистам, судя по всему, без разницы, кого убивать. По не запекшейся крови и еще не окоченевшим телам очевидно, что людей убивали не 30 марта.

"Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Постановку явно организовывали в спешке, смешивая в одном кадре и действительно убитых, и фейковые трупы. Слишком много проколов. Вот две фотографии из Бучи. Снимки сделаны в одном и том же месте. На одном - два идентичных тела, на другом - уже три. А вот еще странные фото с паллетами. Они насквозь мокрые. А куртки на телах убитых - сухие. Кровь больше похожа на кетчуп.

Однако этого оказалось достаточно, чтобы обвинить Россию в геноциде. Владимир Зеленский вместо того, чтобы заняться организацией расследования, идентификацией якобы погибших и восстановлением всей картины событий, примчался в Бучу сняться в очередном пропагандистском ролике. Ведь в городе сейчас так много западной прессы.

Лилия Акиньшина, Тимур Абдуллаев, Артем Боев, "ТВ Центр".

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