Британия и Франция усилят антироссийские санкции после публикаций о Буче

Борис Джонсон угрожает покарать русских и "заморить голодом военную машину" Владимира Путина

Латвия и Литва объявили о высылке российских послов. Соседи в Прибалтике воспользовались провокацией в Буче, чтобы бездоказательно обвинить нашу страну и понизить уровень дипотношений. В Клайпеде российское генконсульство будет закрыто. Кроме того, литовским правительством сейчас спешно обсуждается вопрос о закрытии границы с Россией и Белоруссией.

Броские заголовки. Жесткие кадры. На деле - постановка. Впрочем, чтобы снова обвинить Москву - сойдёт. Визуальный ряд ведь создан. А фактчекинг западного зрителя давно не беспокоит. Тем более что с этим, как всегда, имеются проблемы.

"Российские военнослужащие полностью вышли из этого города 30 марта. 31 марта мэр города торжественно говорил, что все у него в порядке. А еще два дня спустя мы увидели, как на улицах организована та самая постановка, которую сейчас пытаются использовать в антироссийских целях", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По сути Запад действует по уже обкатанной схеме. Достаточно вспомнить Сирию, где подобного рода провокации происходили неоднократно. Восточная Гута, Хан-Шейхун. И там, и там президент САР Башар Асад якобы применил химическое оружие против мирных граждан, утверждали тогда западные СМИ и политики. На деле же это оказалось очередным враньем и постановочными кадрами. Как, например, и история с роддомом в Мариуполе, который якобы разбомбили российские войска. Теперь идёт медийная отработка темы Бучи. При этом, даже не разбираясь, виновной назначают Россию.

"Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться. Должна обсуждаться на максимально высоком уровне. Поэтому была инициатива, наша инициатива рассмотреть эту тему на Совбезе. Знаем, что эта инициатива была заблокирована. Наши дипломаты продолжат активные усилия с тем, чтобы продвинуть все-таки этот вопрос на повестку дня Совбеза", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако Лондон эту инициативу российской стороны заблокировал. И действительно, зачем проводить независимое расследование? Так ведь можно докопаться до правды, которая уже не будет играть на руку. Ни коллективному Западу, ни Киеву, чьи войска ради провокации в Буче легко могли перестрелять собственных граждан только за то, что они получали гуманитарную помощь от российских солдат. И это вполне может быть истиной, которая не нужна ни западным СМИ, ни тамошним политикам, которые уже рвут на груди рубашки, обещая покарать русских.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину [президента России Владимира] Путина", - говорит премьер Британии Борис Джонсон.

Пока, правда, выходит обратный эффект. Как пишет британское издание Independent, экономисты ожидают крупнейшее за последние 70 лет падение уровня жизни в Великобритании. И люди уже протестуют. Не лучше ситуация и в соседней Франции. Однако и её президент, рассчитывающий весной переизбраться на второй срок, обещает ужесточить антироссийские санкции.

"Я думаю, то, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем дополнительные меры. Я поддерживаю санкции, которые касаются, в частности, нефти и угля. Я думаю, что по нефти и углю мы должны продвинуться. Мы должны продвинуться в вопросе санкций. В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

После этих заявлений складывается впечатление, что провокация в Буче, в том числе нужна была, чтобы оправдать введение нового санкционного пакета. Учитывая настроения европейцев, недовольство которых растет, им нужно было на понятном примере показать, ради чего они страдают. Теперь же этот пример, пусть и сфабрикованный, у граждан перед глазами. А значит можно продолжать действовать, невзирая на последствия для экономик собственных стран.

"Мы примем решение о новых санкциях с нашими союзниками в ближайшие дни. Президент Путин и его сторонники почувствуют их последствия. Кроме того, мы продолжим предоставлять Украине оружие, чтобы она могла себя защитить", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Впрочем, Германия все же пытается сопротивляться введению жестких санкций, касающихся эмбарго на поставки газа из России, потому как в Берлине прекрасно понимают, что это сильнейшим образом ударит по немецкой экономике. Она попросту может остановиться, говорят эксперты. Однако эти аргументы явно не устраивают Польшу, которая уже вполне открыто обвиняет Берлин в трусости.

"Должны быть наложены решительные санкции на российское общество: запрет на выдачу виз для России, кроме гуманитарных виз для тех, кто бежит из этой фашистской страны. Мы предложили санкции для всех членов партии ЕР, партии Путина, чтобы отвечал не только он, а все – все, кто выбирает и поддерживает Путина. Мы предложили радикальный план отказа от российской нефти и газа – от российского вентиля. Призываем всех европейских лидеров: сделайте это как можно быстрее, не бойтесь!" – сообщил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

На этом Варшава предлагает не останавливаться. И официально запретить ко всему прочему ещё и российскую культуру, включая всемирно известных классиков.

"Сейчас не время для российского балета, не говоря уже о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Русская культура должна исчезнуть из общественного пространства", - сказал Петр Глиньский, министр культуры Польши.

Так что в ближайшее время на площадях просвещенной Европы мир снова вполне может увидеть костры из книг. Погромы русских магазинов и ресторанов мы уже наблюдаем. Как, собственно, русофобии, которая зашкаливает. В эту логику вполне укладывается и сегодняшнее заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которая потребовала исключения России из совета ООН по правам человека.

Александр Панюшкин, Алексей Жук, "ТВ Центр".

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