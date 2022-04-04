ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008-м

16:21
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Это же касается вопроса членства Грузии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Москва считает невозможным политический диалог с НАТО
Генсек НАТО дал трактовку решениям России после переговоров с Украиной

"Экс-канцлер, доктор Ангела Меркель привержена решениям в связи с саммитом НАТО в 2008 году в Бухаресте", - заявила представитель Меркель в разговоре с агентством DPA.

В 2008-м НАТО поддержала кандидатуры Украины и Грузии на присоединение к Плану действий по подготовке к членству в альянсе. Киев неоднократно высказывался критически по поводу позиции Меркель в тот период.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.