Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008-м

Это же касается вопроса членства Грузии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

"Экс-канцлер, доктор Ангела Меркель привержена решениям в связи с саммитом НАТО в 2008 году в Бухаресте", - заявила представитель Меркель в разговоре с агентством DPA.

В 2008-м НАТО поддержала кандидатуры Украины и Грузии на присоединение к Плану действий по подготовке к членству в альянсе. Киев неоднократно высказывался критически по поводу позиции Меркель в тот период.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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