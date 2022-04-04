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"Прекратите ненавидеть русских": в Европе прошли акции в защиту России

18:13
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Митинги прошли в Германии, Греции и Сербии

Агрессивные действия НАТО и растущая в Старом Свете русофобия вызвали волну протестов в Европе. Тысячи жителей Греции вышли на улицы с призывами к правительству не вмешиваться в конфликт на Украине. Демонстранты выступали за прекращение поставок оружия Киеву. Греки требовали закрыть все военные базы США и НАТО на территории их страны. Эшелоны с бронетехникой альянса  антивоенные активисты забрасывали красной краской. В Афинах также звучали лозунги "За мир! За Россию! За Грецию!", а в центре греческой столицы прошел автопробег в поддержку нашей страны.

Против дискриминации русскоязычных выступили и сотни жителей Германии. С призывами "Прекратите ненавидеть русских" в Берлине участники автопробега финишировали у знаменитого мемориала советскому воину-освободителю. Демонстранты призывали остановить антироссийскую пропаганду в немецких школах.

Поддержку россиянам выразили и граждане Сербии. Автоколонна с сербскими и российскими флагами проехала по Москве. Участники акции заявили, что полностью на стороне наших военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине по защите Донбасса.     

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