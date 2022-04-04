Литва и Латвия отозвали послов из Москвы

Уровень дипотношений понижен

Литва высылает российского посла из Вильнюса, а также отзывает своего посла из Москвы. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он сообщил, что это реакция на агрессивные действия России на Украине. Власти страны решили понизить статус дипломатического представительства, передает ТАСС.

Отношения двух стран ухудшились после того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины. Литва и другие страны Европы ввели санкции против Москвы.

Вслед за Литвой решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией приняли власти Латвии. Эти меры включают в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть страну российскому послу в Латвии.

Накануне украинские и западные СМИ опубликовали снимки и видео из Бучи. Минобороны России назвало публикации фейками.

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