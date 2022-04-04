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Россия упрощает ввоз иностранных лекарств

16:38
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Это касается в том числе процедуры регистрации

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на встрече с членами думской фракции "Единая Россия", что правительство работает над упрощением ввоза иностранных лекарств.

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"Мы поменяли правила государственных закупок, и теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над полным упрощением процедуры регистрации", - уточнил председатель кабмина (цитата по ТАСС).

Также Мишустин сообщил, что разрешаются поставки лекарств в иностранной упаковке. Это позволит быстрее выводить препараты на российский рынок.

По словам премьера, на ряде импортных лекарств основывается вся схема лечения и вся методика. "Поэтому люди опасаются, что не смогут вовремя приобрести нужные для их близких медикаменты", - заключил Мишустин.

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