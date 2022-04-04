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Греция обратилась к желающим попасть в ЕС странам

17:03
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Речь шла о санкциях против России

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил после встречи с голландским коллегой, что обе страны участвовали в введении санкций в отношении России, несмотря на цену для своих экономик обоих государств.

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"Я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в ЕС, пойдут по этому пути, введут санкции", - уточнил дипломат, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что осуждение действий Москвы "должно быть незамедлительным".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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