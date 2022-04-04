Названа возможная причина ЧП с судном на Волге

Спасены 12 человек

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, судно с 12 пассажирами могло перевернуться на Волге из-за резкого ухудшения погодных условий.

"В акватории Волги был сильный ветер, порывами которого судно отнесло на льдины, из-за чего прорвалась воздушная подушка", - говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Ранее стало известно, что всего на сушу перевезли 12 человек. Погибших или пострадавших нет.

Уточняется, что опрокинулось судно "Нептун-11". Оно выполняло рейс по маршруту "Самара-Рождествено".

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