Владимир Путин поздравил с победами на выборах Виктора Орбана и Александра Вучича

В Венгрии и Сербии прошли выборы в местные парламенты. Виктор Орбан в кресле премьер-министра Венгрии остается четвертый раз подряд. В соседней Сербии действующий президент Александр Вучич уже в первом туре победил с убедительным отрывом - он набрал почти 60% голосов.

С победами на выборах Виктора Орбана и Александра Вучича поздравил Владимир Путин. В телеграмме российский президент отметил, что рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с двумя странами.

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