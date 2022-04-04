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В Венгрии и Сербии прошли выборы в местные парламенты

22:15
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Владимир Путин поздравил с победами на выборах Виктора Орбана и Александра Вучича

В Венгрии и Сербии прошли выборы в местные парламенты. Виктор Орбан в кресле премьер-министра Венгрии остается четвертый раз подряд. В соседней Сербии действующий президент Александр Вучич уже в первом туре победил с убедительным отрывом - он набрал почти 60% голосов.

С победами на выборах Виктора Орбана и Александра Вучича поздравил  Владимир Путин. В телеграмме российский президент отметил, что рассчитывает  на укрепление стратегического партнерства с двумя странами.

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