В Госдуме пообещали незамедлительный ответ на действия Латвии и Литвы

Страны идут на серьезное понижение уровня дипотношений

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в разговоре с ТАСС, что Латвия и Литва идут на серьезное понижение уровня дипотношений.

"Уверен, такие вопиющие и резкие шаги не останутся без ответа и контрмеры будут соразмерными и адекватными", - уточнил парламентарий.

Он добавил, что ответ России последует незамедлительно.

Ранее в понедельник Литва и Латвия объявили о высылке российских послов. Это связано с проводимой Россией на Украине специальной военной операцией.

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