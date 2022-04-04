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В Госдуме пообещали незамедлительный ответ на действия Латвии и Литвы

17:58
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Страны идут на серьезное понижение уровня дипотношений

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в разговоре с ТАСС, что Латвия и Литва идут на серьезное понижение уровня дипотношений.

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"Уверен, такие вопиющие и резкие шаги не останутся без ответа и контрмеры будут соразмерными и адекватными", - уточнил парламентарий.

Он добавил, что ответ России последует незамедлительно.

Ранее в понедельник Литва и Латвия объявили о высылке российских послов. Это связано с проводимой Россией на Украине специальной военной операцией.

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