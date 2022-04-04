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В Китае понадеялись на "мудрость" Киева

18:26
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Пекин выступает в поддержку российско-украинского диалога

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил уверенность в том, что боевые действия на Украине обязательно закончатся.

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"Мы верим, что у Украины достаточно мудрости для того, чтобы сделать выбор, учитывающий основополагающие интересы собственного народа", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что Пекин выступает в поддержку российско-украинского мирного диалога.

Кроме того, Ван И заметил, что Китай выступает за создание равноправного, эффективного и устойчивого механизма по поддержанию безопасности в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Глава МИД Китая Ван И
Глава МИД Китая Ван И
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