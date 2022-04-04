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Зюганов описал ключевую линию военного руководства России

18:39
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

США и их союзники ведут против Москвы информационную войну

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в беседе с журналистами, что ключевой линией политического и военного руководства России является максимальное снижение потерь среди мирного населения и разрушений гражданских объектов.

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"А вот армии США и других стран НАТО прославились жуткими расправами. Корея, Вьетнам, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия - это лишь часть стран, где американцы повинны в массовых убийствах или где такие преступления совершались руками их местных наймитов", - добавил при этом политик (цитата по ТАСС).

По словам Зюганова, Штаты и их союзники ведут информационную войну против России, при этом на Украине по приказу Киева в заложников превращены десятки городов и поселков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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