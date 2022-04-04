Российские военные рассказали об издевательствах в плену у ВСУ

Людей сильно избивали и стреляли им по ногам

Минобороны России опубликовало видеокадры свидетельств освобожденных из плена российских военнослужащих об издевательствах и нарушении киевским режимом Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

На видео, которое получил "ТВ Центр", бывший военнопленный рассказывает, что украинские военные насмерть забили российского военнопленного. На еще одном видео другой российский военный рассказал, что его товарищам стреляли по ногам, потом их тащили по земле.

1 апреля Украина сообщила об обмене пленными с Россией в формате "86 на 86" в Запорожской области.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что направила в Международный Красный Крест данные о более чем 500 пленных украинцах, которых Россия готова обменять.

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