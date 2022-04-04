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В Индии задержали двух россиян

19:16
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Российское посольство отреагировало на ситуацию

Как сообщил портал India Today, в Индии были задержаны россиянин и россиянка Ярослав Р. и Наталья К.

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"Прибыли в страну в 2013 году. Пара прибыла по туристическим визам, срок действия которых истек два года назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пара при задержании избила полицейского и порвала его форму. Прежде в отношении этих россиян возбудили дело в связи с незаконным строительством.

"Будем обеспечивать защиту прав и законных интересов российских граждан при рассмотрении данного дела", - приводит РИА "Новости" комментарий заведующего консульским отделом посольства России в Индии Артура Гербста.

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