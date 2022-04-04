Германия высылает "значительное число" российских дипломатов

СМИ передают, что это 40 человек

Власти Германии приняли решение выслать "значительное число" сотрудников посольства России в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкого МИД.

"Федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными персонами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности общества", - сказано в сообщении.

При этом портал Focus Online уточняет, что речь идет о 40 сотрудниках диппредставительства.

Официальной реакции от Москвы пока не последовало.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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