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Минобороны обеспечит заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранцев

19:52
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

В украинских портах заблокированы 67 зарубежных кораблей

Россия обеспечит заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранцев. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

"Российские ВС ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гумкоридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении. Однако угрозы обстрелов и высокая минная опасность, созданные ВСУ, не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны России Александр Фомин подтвердил намерение России заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

В украинских портах заблокированы 67 иностранных судов, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минобороны России.

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